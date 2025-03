Cinéma Star à Cannes : la rénovation démarre, enfin

Voilà des années que dans Cannes, ville mondiale du cinéma, on s’interrogeait sur l’avenir d’un de ses cinémas emblématiques : le Star, situé au 98 rue d’Antibes, en plein centre ville. Son propriétaire, la société STARIMMO, l’avait fermé provisoirement en janvier 2016 afin d’y engager une opération de rénovation complète. Mais ce provisoire a duré. Longtemps. Jusqu’à ce lundi 5 février avec le début des travaux de réhabilitation. Enfin. Ils ont commencé pour une réouverture du site prévue fin 2025. (Photo DR : visuel projet STARIMMO avec la façade du Star, côté rue Victor Cousin).

Garder des cinémas en centre ville

Ce projet de réhabilitation de l’ensemble de l’établissement porte à la fois sur la réalisation de quatre salles de projection modernes (pour une capacité totale de 539 sièges) et la création de locaux commerciaux. Il prévoit un cinéma dont toutes les salles seront équipées des technologies les plus avancées en matière de projection – image et son, misant sur une prestation haut de gamme. Le Star proposera une offre cinématographique diversifiée à la fois “grand public” et “art et essai” pour préserver l’animation culturelle du centre-ville.

Lors de la fermeture provisoire, il y a huit ans, la municipalité avait tenu au maintien de ce cinéma de centre-ville si le propriétaire ne parvenait pas à mettre en œuvre son projet. Après un long parcours administratif, le projet a pu être validé et le Star s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. “Parmi les singularités de Cannes, figure celle d’avoir encore des cinémas en centre-ville, ce qui est devenu une exception pour les cités de cette taille”, a rappelé David Lisnard, maire de la vile. “Le Star fait partie de l’histoire de Cannes et du patrimoine des Cannois. La mairie s’est particulièrement impliquée dans ce projet privé car il répond à plusieurs enjeux et génère des effets positifs pour l’animation de la ville”.

Avec le Star, quatre cinémas majeurs à Cannes et près de 5.000 fauteuils

“Sur le plan commercial, il renforce les efforts municipaux pour dynamiser le haut de la rue d’Antibes et les alentours. En matière culturelle et de loisirs, il représente une offre supplémentaire de cinéma dans un établissement moderne que son propriétaire pourra exploiter en lien avec les grandes manifestations cannoises dont, en premier lieu, le Festival de Cannes. Enfin, le projet urbanistique et esthétique prévoit la réalisation d’un bel objet architectural côté sud et la rénovation soignée de la façade côté rue d’Antibes”.

Avec le nouveau Star qui s'ajoutera au Cineum-Cannes, à l’Olympia et aux Arcades, Cannes comprendra quatre cinémas majeurs et pas moins de 4 742 fauteuils sur l’ensemble de la commune. Cela sans compter ceux des salles de projection ponctuelles telles que le Raimu, la Licorne, le théâtre Alexandre III ou l’Espace Miramar. De quoi réaffirmer Cannes comme capitale du cinéma !

Photo DR : visuel projet STARIMMO avec le grand hall du futur Star.