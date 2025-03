Cinéma, TV, séries, pub, vidéo : on a beaucoup tourné sur la Côte en 2024

Silence, on tourne ! Et on a beaucoup tourné l’an dernier dans les Alpes-Maritimes. En 2024, la Côte d'Azur a confirmé son statut de destination privilégiée pour les productions audiovisuelles. Elle a enregistré, selon la comptabilité tenue par la Commission du Film, pas moins de 491 tournages tous formats confondus. Au total, 1.480 jours de tournage ont été enregistrés qui ont généré plus de 65 millions d'euros de retombées économiques directes (+ 5 % par rapport à 2023) et des retombées économiques indirectes (touristiques, médiatiques,...) estimées à plus de 150 M€. (Photo DR : le tournage à Nice de "Carpe Diem" avec Samuel Le Bihan).

Une année marquée par Netflix et Amazon

Plus en détail, en 2024, ce sont notamment 5 longs métrages et 7 fictions TV et plateformes qui ont été tournés sur le territoire maralpin. Une année particulièrement marquée par l’implantation de projets à destination des plateformes (4 pour Netflix et 1 pour Amazon). “Les tournages des sept fictions tv et plateformes représentent à eux seuls 23 M€ de dépenses locales” a noté Frank Chikli, président de la commission. "L’accueil de productions internationales à gros budget telles que le tournage Amazon “Heads of state” ou de séries françaises majoritairement implantées sur le territoire telles que la série Netflix “Qui sème le vent” ou la série TF1 “Carpe Diem” crée des emplois locaux et participe à la dynamisation de notre économie”.

Longs-métrages, publicités, documentaires, clips musicaux...

Parmi les grosses productions également, cinq longs métrages ont été réalisés, notamment "Les Immortelles" de Caroline Deruas avec Emmanuelle Béart, "Qui brille au combat" de Joséphine Japy avec Mélanie Laurent, "Moi qui t’aimais" de Diane Kurys avec Roschdy Zem et Marina Foïs (Newlight Films). Outre les longs métrages et les séries, la région a accueilli 140 publicités (26 M€ de retombées) et 92 programmes de flux (7 M€), totalisant 643 jours de tournage. S’y ajoutent 42 films documentaires (6 M€ retombées), 31 courts-métrages et 19 clips musicaux sur 645 jours. Des marques prestigieuses telles que Lancôme, Céline, Ford, Mercedes, Sandro, Adidas, Armani, Citroën, IKKS, Givenchy Kids, Audi, Louis Vuitton, Rolls-Royce, Dior, Lacoste, TAG Heuer, BMW, Nespresso, United Airlines, McLaren, Xiaomi, Hilton et Yamaha ont choisi la Côte d'Azur comme décor pour leurs campagnes publicitaires.

Une activité qui génère 7.500 emplois directs

Dans ce joli bilan des tournages, les studios de la Victorine à Nice ont joué un rôle central, enregistrant 540 jours d'occupation, dont 485 dédiés aux longs métrages, 17 aux shootings photo et mode, et 10 aux films publicitaires. ​L’activité cinématographique continue, elle, de contribuer à l’économie locale en générant 7.500 emplois directs pour les techniciens, artistes et figurants, tout en favorisant le développement des réseaux de professionnels du secte​ur. Sans oublier, dans une société plus que jamais liée à l'image, son impact sur le tourisme avec une mise en valeur, bien au delà des frontières, de la beauté des paysages de la Côte, de l’attractivité de ses villes et bien sûr de son climat plus que souriant.