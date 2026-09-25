A Nice du 28 septembre au 3 octobre, la 8ᵉ édition de Cinéroman fait dialoguer livres et grand écran, avec Daniel Auteuil à la présidence du jury, huit films en compétition et une vingtaine d’avant-premières.

La 8ᵉ édition du festival Cinéroman investira Nice du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre. Pendant six jours, le rendez-vous imaginé par Nathalie et Daniel Benoin fera dialoguer cinéma et littérature, avec huit films en compétition, une vingtaine d’avant-premières et plusieurs rencontres avec des artistes. Les projections se dérouleront notamment au Pathé Gare du Sud, au Rialto et au cinéma Belmondo. (Photo DR).

La soirée d’ouverture aura lieu lundi 28 septembre au Pathé Gare du Sud avec Changer l’eau des fleurs, l’adaptation du roman de Valérie Perrin réalisée par Jean-Pierre Jeunet. Le cinéaste, l’écrivaine et l’actrice Leïla Bekhti sont annoncés pour cette projection. Parmi les autres avant-premières figurent notamment Demain je tombe amoureux, de Martin Provost, Jupiter, d’Alexandre Smia, et Karma, de Guillaume Canet.

Présidé par Daniel Auteuil, le jury réunira notamment Danièle Thompson, Bérénice Bejo, Sara Giraudeau, Gaëtan Roussel et Manu Payet. Il départagera les huit films en compétition, parmi lesquels Le Mage du Kremlin, d’Olivier Assayas, adapté du roman de Giuliano da Empoli, L’Inconnue, d’Arthur Harari, et Soudain, de Ryūsuke Hamaguchi. La sélection comprend également Histoires de la nuit, Justin le juste, Chien 51, Les Goûteuses d’Hitler et L’Abandon.

Au-delà des projections, Cinéroman propose des rencontres et des rendez-vous autour des œuvres adaptées. Valérie Perrin et Éric Barbier participeront à des échanges avec le public ; une lecture du roman Je, de Lilia Hassaine, sera donnée par Helena Noguerra. Daniel Auteuil animera également une masterclass consacrée à ses adaptations de Marcel Pagnol, tandis que le jury rencontrera les festivaliers à L’Artistique.

Le festival se clôturera samedi 3 octobre avec La Bola Negra, de Los Javis. En associant films en avant-première, œuvres adaptées et rencontres avec leurs auteurs ou interprètes, Cinéroman entend une nouvelle fois faire de Nice un lieu de dialogue entre littérature et cinéma.