Cinq startups azuréennes au CES Las Vegas avec RisingSud

Seize startups de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont cinq azuréennes (Akidaia, Pulse Audition, Qiti, TidyUp technologies, Wilout) participeront au prochain CES Las Vegas du 9 au 12 janvier 2024. La liste a été dévoilée mardi à Marseille par Bernard Kleynhoff, le président de risingSud. Pour la 7ème année consécutive, la Région Sud, risingSUD, la Métropole Nice Côte d'Azur, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Métropole Toulon Provence Méditerranée accompagneront ces pépites régionales à Las Vegas pour leur permettre de présenter leur innovation et de développer leur chiffre d’affaires. (Photo DR : les représentants des startups régionales lors de la présentation de la liste à Marseille).

Cette année, le choix a été fait de valoriser les technologies qui répondent aux grands enjeux de demain : qualité de l’air dans les villes, préservation de la biodiversité, gestion de l’eau, enjeux de vieillissement de la population, facilitation des modes de vie dans un monde déjà hyperconnecté. Les 16 startups retenues sont engagées sur les thématiques de la cybersécurité, de la mobilité, du divertissement, de la robotique/IA, de la green tech, de la smart city, de la santé, du tourisme et de la métaverse. Depuis plusieurs mois, risingSUD les prépare pour le CES, et le kick-off de mardi a été pour elles l’occasion de rencontrer toute la délégation, les institutions qui les soutiennent et la presse.

Outre les cinq startups azuréennes, partiront pour Las Vegas 2024 : Cross The Ages, PESS energy, Indienov, Helio Water, Advanced Tracking, Tamba Labs, Tinersio, Biomitech, Inveo.cz, Zorth et Nivotech.

Les cinq startups azuréennes qui embarqueront pour Las Vegas