Circulation de nuit interrompue sur la Pénétrante Cannes-Grasse

Le Département des Alpes-Maritimes attaque les travaux de construction de ponts sur la RD 6185 Pénétrante Cannes-Grasse pour la réalisation de l'échangeur de la Paoute. Aussi, la circulation sera interrompue les nuits du 5 au 8 septembre, du 11 au 15 septembre et du 18 au 22 septembre de 21h à 6h dans les deux sens de Cannes vers Grasse et de Grasse vers Cannes entre l'échangeur Mouans-Sartoux jusqu'au giratoire de l'Alambic. Des déviations seront mises en place et la circulation sera rétablie chaque matin à partir de 6h jusqu'à 21h et chaque week-end du vendredi 6h au lundi 21h.

Les travaux consistent à permettre l’approvisionnement des poutres de structure des ouvrages de 38 mètres de long, puis de les mettre en place au-dessus de la pénétrante, de poser les dalles, et réaliser les coffrages et le tablier des deux ponts. C’est pour garantir la sécurité des usagers que sont prévues des interruptions de circulation de nuit pendant la réalisation de ces travaux.