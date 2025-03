CJD Côte d’Azur : le flambeau de la présidence passé à Orianne Pagès

Passage de relais au CJD Côte d’Azur. Le 4 juillet dernier, Maxime Massiéra a transmis le flambeau à la nouvelle présidente Orianne Pagès, élue en décembre. Exerçant dans le tourisme et l’événementiel depuis 20 ans, elle a comparé l'aventure entrepreneuriale à un voyage individuel et collectif, intérieur et ouvert au monde. Pour l’accompagner dans ce mandat, elle a choisi Anaïs Verrando, d’Avancer RH comme vice-présidente, entrepreneure, spécialiste des ressources humaines et membre du CJD depuis 10 ans.

Toutes deux ont retenu un thème qui leur ressemble : “l’Exploration Créative”. Exploration pour "E.X.P.L.O.R.E.R” de nouveaux mondes, tester idées et outils, pérenniser l'existant et imaginer l'avenir avec de nouvelles énergies ! Créative, pour l’art de sortir du cadre, de se connecter à soi, à son intuition comme à ses sens et la joie d’expérimenter des méthodes “C.R.É.A.T.I.V.E.S” pour emmener nos entreprises vers de nouveaux horizons harmonieux. Tout un programme qui résonne en PACA et au national.