Clap Festival 2026 : les entreprises azuréennes font leur cinéma à Nice

La CCI Nice Côte d’Azur organise le 2 avril à partir de 18h30 à Nice la soirée de gala du Clap Festival, son festival du film d’entreprise qui met en lumière les valeurs, les engagements et la créativité des acteurs économiques du territoire. L’événement se tiendra au cinéma Pathé Gare du Sud et réunira entreprises, associations, étudiants et partenaires autour de projections de courts métrages réalisés par les participants. Pour cette édition 2026, les films en compétition s’articulent autour du thème "L’optimisme est contagieux", une invitation à montrer comment les entreprises azuréennes continuent d’innover et d’avancer malgré les défis.

Lors de cette soirée, le public découvrira les 22 films présélectionnés avant la remise de quatre prix : trois distinctions liées au thème 2026 – entreprise (film amateur), associatif et étudiant – ainsi qu’un prix pour la catégorie thème libre. Nouveauté cette année, certaines entreprises ont été accompagnées dans la réalisation de leurs vidéos par des binômes d’étudiants issus des écoles Studio M et ISCOM. Le jury, présidé par Camille Féret (Commission du Film Côte d’Azur), désignera les lauréats lors d’une soirée qui mêlera projections, créativité et esprit d’entreprise.