Clap de fin à Cannes : la 61ème édition du MIPTV sera la dernière

“Le MIPTV se terminera en beauté à Cannes avec la 61e édition qui se tiendra du 8 au 10 avril 2024. Plus de 130 exposants rejoindront les producteurs et distributeurs de 76 pays pour le marché mondial du contenu et de la coproduction” : c’est dans un communiqué annonçant le lancement de MIP London que RX France (ex Reed Midem) a signé hier la fin du MIPTV, l’un des salons les plus anciens et emblématiques de Cannes. (Photo DR : le MIPTV fêtait l'an dernier son 60ème anniversaire à Cannes.)

5.500 participants l'an dernier, loin de l'avant Covid (9.500 en 2019)

Après la fin en 2019 du MIDEM, le salon international de l’édition musicale, des rumeurs ont bien circulé sur l’avenir du MIPTV. Il a cependant passé l'épreuve du Covid. Après une édition en ligne en avril 2021, il a fait son grand retour en présentiel en 2022 en misant sur un format plus court et plus dense. Mais sans retrouver son ampleur d’avant. L’an dernier, il a réuni plus de 5.500 participants, une participation en hausse de 20% par rapport à 2022, mais qui reste loin de la fréquentation pré-covid (9.500 participants en 2019). RX a donc décidé de tirer un trait sur Cannes et de se reporter sur Londres avec un nouveau format.

A ainsi été annoncé le lancement de MIP London, un nouveau marché de l'industrie et un événement de réseautage qui aura lieu du 24 au 27 février 2025, avec une pré-ouverture le dimanche 23 février. Le MIP London inaugural, explique RX, “aura lieu la même semaine que les 2025 London TV Screenings et est conçu comme un complément au rassemblement annuel existant”.

S'adapter aux changements du marché

Directrice de la division Divertissement, Lucy Smith précise qu’il se tiendra au Savoy Hotel et à l'IET London : Savoy Place, deux lieux adjacents situés dans le West-End de Londres. “Le marché multigenre a été conçu en fonction des réactions de l'industrie afin de répondre au besoin croissant de solutions polyvalentes pour les réunions et les projections, conformément à la demande croissante des entreprises internationales qui souhaitent entrer en contact avec des acheteurs à Londres chaque année au mois de février.”

"La création de MIP London est le résultat direct de facteurs de marché clairs et avérés", poursuit-elle. "Il y a un appétit continu pour un marché de contenu global au cours du premier semestre de l'année. Le MIP London permettra non seulement d'alléger un calendrier d'événements très chargé, mais aussi d'offrir aux entreprises internationales un point d'entrée supplémentaire pour se rassembler.”

Canneseries ? MIPCOM ?

La fin du MIPTV Cannes pose aussi d’autres questions. Quid de Canneseries, liée au MIPTV depuis sa création en 2018 ? Quid du MIPCOM, le salon d’automne des programmes audiovisuels qu’organise aussi RX ? Hier, l’annonce de la fin du MIPTV a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans la capitale mondiale de l’événementiel. Les réactions devraient suivre.