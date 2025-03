Clap première à Nice pour le World AI Film Festival

Annoncé en début d’année, le WAIFF (World AI Film Festival) se prépare pour sa première édition les 11 et 12 avril. Si initialement Antibes avait été envisagé, c’est à Nice qu’il se déroulera avec une soirée grand public, celle du vendredi 11 avril de 18h30 à 22 heures au Cinéma Pathé Gare du Sud où cinq salles sont mobilisées et une journée networking professionnels le lendemain, samedi de 10 heures à 15h30 au Palais des Rois Sardes. (Photo DR).

Le rôle des nouvelles technologies dans le processus créatif

Dédié aux interactions entre les nouvelles technologies et la création cinématographique et audiovisuelle, le WAIFF, dans la veine du World AI Cannes Festival, se positionne comme le premier espace de réflexion et de dialogue en France pour interroger les transformations que portent les nouvelles technologies, avec un focus particulier sur l’utilisation de l’Intelligence Artificielle. Organisé par le Département des Alpes-Maritimes, la Maison de l’Intelligence Artificielle et l’Institut EuropIA, en partenariat avec TechCannes, ClapAction, Genario et Studio Laffitte, le WAIFF ouvre ainsi une plateforme d’échange pour les cinéastes, technophiles, étudiants et chercheurs. Dans la déferlante des IAGen, chacun pourra s’y interroger sur le rôle des nouvelles technologies dans le processus créatif.

Un procès fictif "IA - Cinéma" suivi d'une remise de prix le vendredi

Le programme court sur deux jours avec une partie grand public et une partie professionnelle. Il est conçu, expliquent les organisateurs, pour encourager la réflexion, le questionnement et la collaboration autour de conférences et de projections mettant en lumière des usages innovants des nouvelles technologies dans l’écriture et la réalisation. Ouverte au public, la soirée du vendredi 11 avril se déroulera au cinéma Pathé Gare du Sud à Nice et sera émaillée de courtes projections de films réalisés avec l’IA. Elle sera consacrée à un grand “Procès de l’IA dans le cinéma”, et à la première remise de prix.

Dans la tradition des procès fictifs du #IAdates, chers à l’Institut EuropIA sera organisé un grand débat théâtralisé. Il se déroulera physiquement, avec tribunal et acteurs, dans une des grandes salles du Pathé où se trouveront le jury présidé par Claude Lelouch et les professionnels. Ce débat sera retransmis en direct dans les quatre autres salles ainsi que sur la plateforme cuult. A l’issue du "procès", place à la remise des prix. Le jury dévoilera les gagnants du concours de films IA et les 7 prix décernés : 3 pour le meilleur film IA, et 4 pour le meilleur synopsis de long métrage, meilleure bible de série, meilleur film sur smartphone, et un coup de cœur du Département.

Une journée professionnelle le samedi

La journée du samedi 12 avril se tiendra au Palais des Rois sardes à Nice et sera consacrée aux échanges autour de l’utilisation de l’Intelligence Artificielle dans le monde du cinéma pour les grands acteurs de l’écosystème du cinéma et de l’IA : producteurs, réalisateurs, scénaristes, investisseurs et experts. Quelque 150 professionnels du secteur sont attendus pour participer à des keynotes, tables rondes sur les nouveaux business models, les stratégies et les nouveaux récits de l’IA.