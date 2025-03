Classement de Shanghai : UniCA garde sa place dans le Top 500 mondial

L’Université Côte d’Azur avait retrouvé l’an dernier sa place dans le Top 500 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai. Un retour qui avait été salué comme un symbole du succès des nouveaux modèles d’universités françaises. UniCA conserve cette année sa position dans les 500 meilleures universités mondiales dans le classement de Shanghai 2024 qui a été publié aujourd’hui jeudi 15 août. Un palmarès dans lequel s’inscrivent 25 établissements tricolores et qui marque aussi une nouvelle progression des universités françaises. Elles “atteignent des positions inédites depuis la création du classement” a d'ailleurs souligné dans un communiqué le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Le ministère a mis en avant l’Université Paris-Saclay. Classée dans le Top 20 du classement depuis 2020, elle accède pour la première fois à la 12e place mondiale (+3 par rapport à 2023) et atteint la meilleure position enregistrée par un établissement français depuis la création du classement. Elle demeure la première université française et d’Europe continentale, et permet à la France de conserver pour la cinquième année consécutive son 3e rang mondial, sur la base du nombre d’établissements dans le Top 20.

À l’instar de l’Université Paris-Saclay, les trois autres établissements classés dans le Top 100 enregistrent une nette progression par rapport à 2023 : Université Paris Sciences Lettres (33e ; +8), Sorbonne Université (41e ; +5) et Université Paris Cité (60e ; +9). De même, Aix-Marseille Université et l’Université de Strasbourg gagnent 50 places et rejoignent ainsi l’Université Grenoble Alpes dans le top 150. Nantes Université (+200) et Université Paris Est-Créteil (+100) connaissent les progressions les plus fortes.

Placée dans la tranche 401-500, UniCA est positionnée comme la 17ème université française ex aequo avec Rennes, derrière notamment Aix-Marseille, 5ème française avec Grenoble-Alpes et Strasbourg, les trois premières universités régionales et devant les universités de Nantes ou de Toulouse. UniCA est classée tout particulièrement bien pour les mathématiques (101-150), les sciences de la terre (101-150), la physique (151-200), l’écologie (201-300), les sciences biologiques (201-300) ou encore les technologies médicales (201-300) ou la pharmacie (201-300).