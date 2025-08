Classement de Shanghai : Université Côte d’Azur revient dans le Top 500

Université Côte d’Azur redécolle dans le classement de Shanghai et retrouve sa place dans le Top 500. C’est d’ailleurs l’une des belles progressions des universités françaises du palmarès 2023 des meilleures universités mondiales publié le 15 août dernier. Dans l’édition 2023 de ce classement de référence, UCA s’inscrit dans la section 401-500. Un beau retour car après être entrée en 2021 dans le Top 500 mondial elle avait baissé d'un cran en 2022 et était redescendue dans la tranche 501-600. (Photo DR : le campus SophiaTech).

Sylvie Retailleau salue une "évolution remarquable de l’Université Côte d’Azur”

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau a salué une “évolution remarquable de l’Université Côte d’Azur”. La ministre a aussi félicité les 27 établissements français classés dont plus des deux tiers d’entre eux se trouvent dans la première moitié du classement (Top 500). Elle a souligné le fait que quatre universités françaises étaient placées dans le Top 100 ainsi que la position remarquable de l’Université Paris-Saclay qui retrouve sa place dans le Top 15 (15e place mondiale et +1 par rapport à 2022).

Classée dans le Top 20 depuis 2020, l’Université Paris-Saclay conserve son rang de première université française. Elle demeure également le premier établissement d’Europe continentale, et permet à la France de conserver pour la quatrième année consécutive son 3e rang mondial, sur la base du nombre d’établissements dans le Top 20.

UCA en 17ème position au niveau national

Pour Sylvie Retailleau, ce classement 2023 montre aussi “le succès des nouveaux modèles d’universités françaises”. “En classant 12 des 16 établissements issus de la politique de regroupement (loi du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche), le classement de Shanghai valorise le succès des nouveaux modèles d’universités françaises” est-il noté. “Ces résultats montrent aussi combien les leviers mis à disposition, notamment dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, sont essentiels pour la reconnaissance du potentiel scientifique des universités françaises dans les années à venir.”

Au niveau mondial, l’hégémonie anglo-saxonne reste confirmée, avec 15 universités américaines et trois britanniques parmi le top 20 et un podium toujours occupé par Harvard suivi de Stanford et du MIT. Au niveau national, UCA se classe en 17ème position avec l’université de Rennes, derrière un groupe de quatre établissements (Institut Polytechnique de Paris, Toulouse 3 et 1, Université de Lille) et devant l’université de Clermont Auvergne. Si l’on regarde les différentes disciplines, UCA se classe bien notamment en mathématiques (76-100), en physique (101-150), en sciences de la terre (101-150), en biologie (151-200), en écologie (201-300) en électronique (201-300).

A rappeler enfin que le classement de Shanghai, s’il permet de se comparer à l’international, est d’abord un outil d’évaluation de la recherche, moins de l’enseignement ou de l’accompagnement vers le monde professionnel.