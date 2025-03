Classement programmes finance du Financial Times : SKEMA (3ème) et l’EDHEC (6ème)

Un bon classement pour les grandes écoles de commerce azuréennes. C’est celui du Financial Times qui vient de publier son classement mondial des programmes en finance et qui place SKEMA en 3ème position et l’EDHEC en 6ème position. SKEMA, avec son programme MSc Financial Markets & Investments enseigné sur le campus Grand Paris, ainsi qu’à Sophia Antipolis et à Raleigh (Etats-Unis) confirme sa 3e place mondiale parmi les 65 écoles et universités internationales classées (56 en 2023).

Cette 3e place regagnée (4ème en 2023 et 3ème en 2022) s’appuie principalement sur la qualité de l’expérience internationale offerte aux étudiants, la progression de salaire significative des diplômés, leur rapidité d’insertion professionnelle et leur employabilité à l’étranger. SKEMA se classe même 1ère école mondiale sur le critère “International Course Experience”, qui évalue la qualité de l'expérience internationale académique et professionnelle proposée aux étudiants.

Quant à l’EDHEC, elle a regagné trois places dans le classement (9ème en 2023 et 5ème en 2022).