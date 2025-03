Claude Seyrat (Firecell) nouveau président du Cluster IA

Claude Seyrat, cofondateur et directeur général de Firecell, est le nouveau président du Cluster IA. Il a été élu lors de la récente assemblée générale de l’association qui s’est tenue la semaine dernière au Starway à Nice. Il succède à Alan Ferbach, CEO de Videtics, qui a accompli deux ans de mandat.

Initié il y a six ans, par Félix-Eliott Kudelka, Fabien Aili (Docaposte), Denis Bastiment (MyDataModels), Gérard Giraudon (EducAzur), Thierry Benmussa (Université Côte d’Azur) et accompagnée par Isabelle Galy (MIA), il a pour vocation de réunir l’ensemble des acteurs de l’Intelligence Artificielle. Cela va des grands groupes aux startups, en passant par les centres de recherche et chercheurs, les universités, institutions collectivités, PME qui s’investissent dans le développement d’un écosystème IA autour notamment du 3IA Côte d’Azur;

Dans le nouveau bureau, outre Claude Seyrat, entrent Aurélien Lallemant (Crédit Agricole), secrétaire général ; Jacques Jacquet-Stemmelen (Diatel SAS), trésorier ; Isabelle Galy, vice-présidente en charge de la coordination. L’association affiche aujourd’hui un peu plus de 100 membres.