Du 25 au 27 septembre, la Compagnie Gorgomar propose dix spectacles gratuits, une fanfare, des projections et des ateliers parents-enfants au 109, pôle des cultures contemporaines de Nice.

Le 109, pôle des cultures contemporaines de Nice, accueille du 25 au 27 septembre le festival Clown Power, temps fort autour de l'art clownesque, du burlesque et du cirque créé et porté par la Compagnie Gorgomar avec le soutien des collectivités publiques. Au programme de cette édition : dix spectacles, une fanfare, trois projections de films, un concert au Frigo16, une scène professionnelle dédiée au clown, des ateliers parents-enfants d'initiation au cirque, un espace de jeux en bois et un stand librairie.

L'artiste Thierry Lagalla, invité d'honneur du festival, y présentera "La Morale de la tarte à la crème", tandis que "Yoyo", le chef-d'œuvre de Pierre Étaix, sera projeté en plein air. Tous les spectacles sont gratuits, dans l'esprit revendiqué par la compagnie : "rire ensemble, c'est déjà faire société".