Club des Entreprises de Carros Le Broc : les 5 thématiques privilégiées

Un programme chargé pour l’assemblée générale du CAIPDV-Club des Entreprises de Carros Le Broc qui aura lieu le 18 avril à 17 heures, au Centre de Vie situé dans la zone industrielle de Carros Le Broc, sur la 1ère avenue entre la 13ème rue bis et la 14ème rue. Le Conseil d'Administration et son président, Marc Raiola, présenteront le bilan des actions menées en 2022 ainsi que les objectifs et le budget pour l'année 2023. Cette AG sera également l'occasion pour l’association d'industriels et d'entrepreneurs de réaffirmer sa volonté de s’investir autour de 5 grandes thématiques. Les voici.

- La promotion de la ZI et de ses entreprises avec :

L’obtention du label Parc Plus niveau 2

La création de l’annuaire économique de la Plaine du Var

L’organisation de petits déjeuners à thèmes

La création d’une marque d’attractivité pour la ZI de Carros Le Broc

- L'écologie industrielle et territoriale avec :

Le suivi et amélioration de l’opération de gestion collective et sélective des déchets Tri&Co

L’organisation d’un Clean Up Day annuel

L’installation d’un centre de régénération de batteries

L’organisation d’ateliers de démarche industrielle et collaborative avec la CCI NCA

La réalisation d’un inventaire sur la biodiversité

La signature du programme « Partenaire Engagé pour la Nature »

- La mobilité et les infrastructures avec :

L’expérimentation d’une navette autonome

La signature des 7 engagements pour la Sécurité Routière

La végétalisation de la ZI de Carros le Broc

L’organisation d’une journée sur la mobilité et sur la sécurité routière

- L’emploi et la formation avec :

L’organisation d’un job dating : le Printemps de l’Industrie

La valorisation des métiers de l’industrie

- Le sport et bien être avec :