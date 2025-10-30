Fermer le menu
Flash
Flash :

30 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Club Immobilier Côte d’Azur : une soirée Grand Témoin sur  les perspectives économiques

2 minutes

Le CICA organise le jeudi 6 novembre une soirée Grand Témoin avec Eric Heyer, directeur de département OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) et économiste reconnu, pour comprendre les tendances économiques et leurs impacts sur le secteur immobilier.

Le Club Immobilier Côte d’Azur organise, le jeudi 6 novembre à 18h30 au Campus Sud des Métiers à Nice, une nouvelle édition de sa soirée Grand Témoin consacrée à un thème d’actualité : « L’économie : quelles perspectives ? ». L’invité de cette rencontre, Éric Heyer, directeur de département à l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) et économiste reconnu, livrera son analyse sur la conjoncture actuelle et les grandes tendances à venir : croissance, inflation, taux d’intérêt et impacts sur les acteurs économiques, notamment du secteur immobilier.

Figure incontournable du débat économique en France et chroniqueur régulier dans les médias, Éric Heyer offrira aux participants un décryptage clair et documenté de la situation à court et moyen terme. La conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire, propice aux échanges entre professionnels du secteur. Un rendez-vous incontournable pour anticiper les évolutions économiques et mieux comprendre les enjeux qui façonneront le marché immobilier azuréen.

