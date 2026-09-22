Organisée à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, l'opération nationale, relayée par le Club de la presse 06, se tiendra aussi à Nice, pour la première fois, samedi 26 septembre.

Le Club de la presse 06 participe ce samedi 26 septembre, de 8h30 à 13h, à l'opération "Aux Kiosques, Citoyen·nes", au kiosque du 30 Promenade des Anglais à Nice. Organisée par l'association Lumières sur l'info, en partenariat avec MédiaKiosk (JCDecaux) et avec le soutien de l'UNESCO, cette deuxième édition nationale se tient à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, dans une vingtaine de villes françaises. C'est la première fois que Nice y participe.

Plusieurs journalistes du club seront présents pour sensibiliser le grand public aux réalités et exigences du métier, aux côtés de kiosquiers qui partageront leur expérience quotidienne, dans un contexte où réseaux sociaux et intelligence artificielle redéfinissent profondément l'accès à l'information.