Le Club de la Presse a élu son Conseil d'administration 2026

Le Club de la Presse Méditerranée 06, qui regroupe une cinquantaine de journalistes et une vingtaine de communicants dans les Alpes-Maritimes et les pays du pourtour Méditerranéen, a élu son Conseil d’administration 2026 à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à la Chambre de Commerce Italienne de Nice. Vincent Xavier Morvan (Le Figaro, Les Échos) a été réélu à la présidence. Le bureau se compose de :

Vice-président, Paul Barelli (journaliste indépendant ex correspondant du Monde)

(journaliste indépendant ex correspondant du Monde) Trésorière, Nicole Laffont (journaliste indépendante ex Nice matin)

(journaliste indépendante ex Nice matin) Secrétaire général, Stèvelan Chaizy-Gostovitch (journaliste RCF Radio Nice Côte d’Azur)

(journaliste RCF Radio Nice Côte d’Azur)

Les autres autres administrateurs sont :

Amenta Florine (journaliste pigiste (PlayBac Presse, INA)

(journaliste pigiste (PlayBac Presse, INA) Abdellatif Azdine (journaliste Patriote Côte d’Azur)

(journaliste Patriote Côte d’Azur) Benoit Ruiz (correspondant Bfmtv Nice)

D’autre part, c’est Sabine Delabassé (communication et journaliste sportif) qui a été réélue représentante du collège des communicants avec comme suppléant Catherine Duponchel (journaliste Média Direct Éditions).