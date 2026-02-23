Le Club de la Presse a élu son Conseil d'administration 2026

Le Club de la Presse Méditerranée 06, qui regroupe une cinquantaine de journalistes et une vingtaine de communicants dans les Alpes-Maritimes et les pays du pourtour Méditerranéen, a élu son Conseil d’administration 2026 à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à la Chambre de Commerce Italienne de Nice. Vincent Xavier Morvan (Le Figaro, Les Échos) a été réélu à la présidence. Le bureau se compose de :
- Vice-président, Paul Barelli (journaliste indépendant ex correspondant du Monde)
- Trésorière, Nicole Laffont (journaliste indépendante ex Nice matin)
- Secrétaire général, Stèvelan Chaizy-Gostovitch (journaliste RCF Radio Nice Côte d’Azur)
Les autres autres administrateurs sont :
- Amenta Florine (journaliste pigiste (PlayBac Presse, INA)
- Abdellatif Azdine (journaliste Patriote Côte d’Azur)
- Benoit Ruiz (correspondant Bfmtv Nice)
D’autre part, c’est Sabine Delabassé (communication et journaliste sportif) qui a été réélue représentante du collège des communicants avec comme suppléant Catherine Duponchel (journaliste Média Direct Éditions).