Le Club de la Presse Méditerranée 06 a réélu son conseil d'administration

Le Club de la Presse Méditerranée 06 a élu son Conseil d’administration 2025, hier mercredi, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à la Chambre de Commerce Italienne de Nice. Ce club regroupe une cinquantaine de journalistes et une vingtaine de communicants dans les Alpes-Maritimes et les pays du pourtour Méditerranéen. Vincent Xavier Morvan (Le Figaro, Les Échos) a été réélu Président du Conseil d’Administration. (Photo © Marion Guinochet CPM06 : Une partie du nouveau conseil d’administration du Club de la Presse, le 5 mars à la Chambre de Commerce Italienne de Nice)

Pas de changement non plus dans la gouvernance. On retrouve ainsi :

Vice-président : Paul Barelli (journaliste indépendant ex correspondant du Monde)

(journaliste indépendant ex correspondant du Monde) Trésorière : Nicole Laffont (journaliste indépendante ex Nice matin)

(journaliste indépendante ex Nice matin) Secrétaire générale : Tanja Stojanov (journaliste culture)

Autres administrateurs :

Abdellatif Azdine (journaliste Patriote Côte d’Azur)

(journaliste Patriote Côte d’Azur) Stèvelan Chaizy-Gostovitch (journaliste RCF Radio)

(journaliste RCF Radio) Benoit Ruiz (correspondant Bfmtv Nice)

Sabine Delabassé (communication et journaliste sportif) a été élue représentante du collège des communicants. Seul changement, celui du suppléant : Bernard Deloupy (écrivain et conférencier).

Le Club de la Presse 06 organise d’autre part une réunion débat sur la désinformation jeudi 13 mars à 18h00 au Vestiaire à MoT, Librairie concept-sport à Nice (19 Boulevard Joseph-Garnier). Deux intervenants soutiendront un débat animé par Vincent-Xavier Morvan : Bernard Deloupy, auteur de l’ouvrage Crim’ au port qui aborde le sujet de la désinformationn et Philippe Bellissent, chercheur associé laboratoire SICLAB Université Côte d'Azur, qui travaille sur ces questions dans le cadre d’un futur colloque, plus spécialement sur la désinformation dans le domaine militaire et les deepfakes.