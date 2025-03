Le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse en marche vers la "post-croissance"

A l'occasion de son 25ème anniversaire, il y a deux ans, le Club des Entrepreneurs de Grasse avait mis résolument le cap sur le développement responsable du territoire. Il avait alors lancé un défi “Post Croissance”, courant sur les dix prochaines années. Objectif : faire du pays grassois un territoire de référence de la naturalité et du mieux vivre en commun. Superbe challenge qu'a mené Charlotte Daeffler, sa présidente avec toute son équipe. Alors qu'une nouvelle direction devrait venir aux commandes à l'issue de l'Assemblée générale du 1er avril, un point sur les avancées et les perspectives d'un club plus vivant que jamais avec 180 membres actifs dont près de la moitié issus de la filière "parfum, arôme et cosmétique". (Photo WTM : de gauche à droite, Sylvie Sempels, directrice du club, Arnaud Pinte, Charlotte Daeffler, présidente et Marithé Béchu, responsable de Grasse Expertise).

Le Manifesto 2024-2034

Le premier travail aura été de confirmer les orientations à travers un "Manifesto 2024-2034". Il fixe la finalité de ce défi post Croissance : "par la coopération et la transmission d'expérience, trouver et promouvoir des solutions innovantes, écologiquement, socialement et économiquement robustes pour répondre aux problématiques communes des entreprises et autres acteurs du territoire".

Le manifesto établit aussi un constat (l'impact négatif de nos modèles économiques) et une approche en quatre axes : engager des réflexions stratégiques avec les acteurs du territoire ; créer et tester de nouvelles manières de faire ; assurer une montée en compétences des membres et équipes du club ; coordonner des actions au service du territoire. Ce manifesto est aujourd'hui soumis aux adhérents qui veulent s'engager dans cette expérimentation d'une autre croissance.

Les premières avancées

Sur cette voie, des avancées ont été faites. Ainsi sur le volet Régen'ère Azur, une première expérience concluante a été menée avec le Centre Hospitalier de Grasse pour le "reconnecter au vivant". Concrètement, en revégétalisant le terrain, la toiture, les façades, en aménageant de nouveaux espaces, il a été possible d'améliorer le bien-être des patients et du personnel, tout en améliorant la régulation thermique et par là même en réalisant des économies d'énergie.

Selon les quatre axes définis, le club a pu aussi lancer sur le territoire la réflexion sur l'économie regénérative, travailler avec la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse. Il a également lancé des communautés dédiées. Ainsi il a développé Grasse Expertise, une marque collective en accord avec les enjeux territoriaux pour soutenir la culture des plantes à parfum. Il a consolidé Grasse à la Tech, un groupe du numérique qui est l'un des piliers de la French Tech Côte d'Azur. Il a travaillé avec les écoles et envisage la création d'un espace physique dédié, construit comme un coworking ou un fablabs, complété d'une plateforme en ligne.

Tout un programme de dix ans qui a été déjà entamé. Il sera poursuivi par la nouvelle équipe qui sortira de l'Assemblée générale du 1er avril et pour laquelle Arnaud Pinte, fondateur d'iPepper est candidat à la présidence.