CMA CGM de l'armateur marseillais Rodolphe Saadé à la barre de BFMTV et RMC

Après avoir acquis le quotidien La Provence de haute lutte avec Xavier Niel, propriétaire du Groupe Nice-Matin, après avoir avalé le média en ligne Brut, puis le quotidien La Tribune en avril 2023, l'armateur marseillais CMA CGM fait un nouveau et grand pas dans l'univers des médias avec le rachat de BFMTV et RMC à travers leur maison mère Altice Media. Annoncé en mars dernier, l'accord signé pour ce rachat par le milliardaire Rodolphe Saadé, propriétaire de CMA CGM, vient d'être avalisé par le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom et l'autorité de la concurrence. Une transaction pour laquelle un montant de 1,55 milliards d'euros a été avancée.

Le feu vert accordé à ce rachat comportait plusieurs engagements sur l'absence de pratiques de couplage dans la vente des espaces publicitaires entre les chaînes "BFM PACA" et la Provence, et le maintien de régies publicitaires séparées.