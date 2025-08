CMA CGM va racheter le quotidien économique La Tribune

Le quotidien économique La Tribune devrait changer de main et passer sous le drapeau de CMA CGM. Le géant marseillais des transports maritimes, qui a déjà raflé le quotidien La Provence et Corse Matin à Xavier Niel, a annoncé hier dans un communiqué avoir remis une promesse d’achat pour l’acquisition du média La Tribune. Il s'agit, est-il précisé, de 100% du capital du Groupe HIMA, propriétaire du journal La Tribune. La réalisation définitive de la transaction reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel puis à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. (Photo DR).

CMA CGM Medias poursuit ainsi son développement autour de médias locaux et nationaux. La société voit en La Tribune “l’unique média économique implanté dans les territoires et un acteur de premier plan de l'événementiel éditorial. Présente dans 17 hubs en France et en Afrique, avec une ligne éditoriale autour de l'innovation, des territoires, et des grands enjeux de transformation économiques (tech, climat et transition écologique, finance responsable et industries)”. Elle apprécie tout particulièrement le succès de son virage “vers le 100% numérique, devenant ainsi le 1er média économique pure player digital.”

Dans sa diversification, le groupe maritime entend “être un acteur décisif en matière d'innovation et de transformation du secteur des médias. La complémentarité entre les différentes entités du pôle CMA CGM Medias est au cœur du développement de cette nouvelle activité et indispensable, à l'ère du digital et de la diversification des modes de consommation des médias, pour partager des contenus éditoriaux de qualité et performants” écrit-il.

La Tribune est ainsi estimée comme complémentaire avec La Provence et Corse Matin, acquis par CMA CGM en 2022, notamment pour son expertise en matière de transformation numérique et son "positionnement unique dans l’événementiel éditorial". Cette acquisition permettrait également de renforcer la présence de La Tribune dans la région marseillaise et d’accélérer son développement dans les territoires, "dans le respect de son indépendance éditoriale tout en assurant un modèle économique pérenne".

A noter qu’après le rachat de La Provence et Corse Matin, et l’acquisition d’une part minoritaire du groupe M6, le Groupe CMA CGM est également devenu actionnaire du média en ligne Brut début avril. Un nouvel acteur qui surgit et grandit dans le paysage des médias français.