La fin pour la chaîne locale BFM Nice Côte d'Azur ? Pas forcément, mais en tout cas plus avec le même propriétaire. CMA Media, branche médias du groupe CMA CGM qui avait racheté en juillet 2024 Altice Media, maison mère de BFM-TV et RMC, a annoncé en effet mercredi dernier la mise en vente de ses neuf chaînes de télévision locales, dont BFM Nice Côte d'Azur (une centaine de salariés au total). Cette décision s'inscrit dans un plan de réduction des coûts visant 20 millions d'euros d'économies, soit 5% des dépenses du groupe. Selon Claire Léost, directrice générale de CMA Media, l'objectif est de réorienter les investissements vers le sport, les créateurs de contenu et les réseaux sociaux, faute d'avoir trouvé un modèle économique viable pour les chaînes locales, confrontées à la migration de la publicité locale vers les plateformes numériques et à la baisse des investissements des collectivités territoriales.

Aux côtés de BFM Lyon, Marseille Provence, Grand Lille, Grand Littoral, Dici, Toulon Var, Alsace et Normandie, la chaîne azuréenne fait donc partie du lot proposé à la reprise, idéalement par des groupes locaux jugés plus à même d'assurer sa pérennité. CMA Media affirme avoir déjà reçu plusieurs marques d'intérêt et viser une solution avant la fin de l'année. Les syndicats SNJ et CGT de RMC BFM ont de leur côté vivement dénoncé cette annonce, accusant la direction d'avoir "menti" après avoir promis la pérennité des chaînes locales, tandis que la fédération Locales.tv a alerté sur la fragilité structurelle du secteur, appelant l'Arcom à se saisir du dossier.