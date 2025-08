CMontheBeach à Mandelieu : le marketing de contenu au service du tourisme

Evènement Content Marketing & numérique dédié au tourisme, #CMontheBeach revient pour la deuxième fois à Mandelieu les 10 et 11 mai avec un riche programme et un showroom d’exposants deux fois plus important au Centre Expo Congrès. C’est le premier événement en France qui traite spécifiquement du marketing de contenu sous tous les angles. Il propose d’apporter des réponses concrètes aux destinations (OT, ADT, CRT), aux entreprises du tourisme (hébergeurs, prestataires d’activités, sites de visite) et à tous ceux qui sont intéressés par le content marketing & le numérique dans le tourisme (agences…).

Sur deux jours, plus de 50 séquences (ateliers, conférences, …) sont ainsi organisées. Au coeur du programme, 45 ateliers sous format experts (#SEO #SocialMedia #StratégieDMO), classiques (retours d’expérience, benchmark…), focus ou tables rondes. Mais également un parcours MICE, des “Speech On The Beach” avec des experts charismatiques, une remise de trophées “e-réputation”, un showroom d’entreprises qui œuvrent dans le Content Marketing et une grande soirée festive. Bref, un tour complet pour permettre aux professionnels du marketing et de la communication touristique de mieux assurer dans un contexte marqué par les crises, d’améliorer la visibilité de leurs contenus et de réinventer leur métier.