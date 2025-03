Col de la Bonette : la route touristique la plus haute d’Europe est rouverte

Rarement il y aura eu une telle hauteur de neige accumulée pendant l'hiver sur le col de la Bonette (2.715 mètres d’altitude), là où se faufile la plus haute route touristique d’Europe. A la frontière du département avec les Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Nice à Jausiers et Barcelonnette mais ne peut être utilisée qu’à la belle saison après avoir été déneigée. Et cette année le déneigement aura été particulièrement laborieux en raison de la hauteur des neiges qui recouvraient la route.

En 20 ans, il n’était pas tombé autant de neige en cumulé ont constaté les équipes métropolitaines chargées de rouvrir le passage. A certains endroits, il se sont trouvés face à des murs de plus de 10 mètres de neige. Il aura aussi fallu sept semaines pour permettre l’ouverture de la route ce lundi. Et pendant deux ou trois semaines encore, le col de la Bonnette ne sera ouvert qu’en journée et fermé la nuit en attendant les conditions climatiques définitivement estivales.