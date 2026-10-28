La Colle-sur-Loup : Uniti et Grand Delta Habitat lancent 25 logements sociaux

Le promoteur Uniti a annoncé le démarrage des travaux d’un programme de 25 logements locatifs sociaux à La Colle-sur-Loup, réalisé en partenariat avec le bailleur social Grand Delta Habitat. Engagé en octobre 2026, le chantier doit aboutir à une livraison au quatrième trimestre 2028. Selon les deux partenaires, l’opération vise à renforcer l’offre de logements accessibles dans une commune attractive des Alpes-Maritimes, tout en affichant une ambition environnementale renforcée.

Située entre Nice et Vence, La Colle-sur-Loup fait partie des communes où la tension sur le marché du logement est forte, ce qui donne à ce programme une portée concrète pour les ménages aux revenus modestes. Les partenaires n’ont en revanche pas encore communiqué la localisation précise du terrain, la typologie des logements, l’architecte ni le montant de l’opération.