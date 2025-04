La collectivité reprend l’exploitation de la station thermale de Berthemont-les-Bains

Difficile de trouver un prestataire pour exploiter la station thermale de Berthemont-les-Bains, à Roquebillière, station dont le Département des Alpes-Maritimes a entrepris la construction à la fin des années 2010. En fin de saison dernière, l’exploitant de l’établissement a souhaité mettre fin à son contrat qui courait pourtant jusqu’en 2031. De ce fait, le Syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore avait lancé un appel d’offres dans le but de retrouver un prestataire à même de reprendre l’exploitation du site, sur le même format qu’auparavant et cela dès le mois d’avril 2025.

Malheureusement, explique le Département dans un communiqué, cette procédure, qui s’est avérée contraignante en termes de délais réglementaires, vient d’être classée sans suite, faute d’offre suffisamment intéressante. En conséquence, le Syndicat mixte, qui tient à garantir des emplois pérennes sur ce territoire et maintenir cette activité thermale, a décidé de reprendre le centre en exploitation directe. Le syndicat et la commune se mobilisent aussi pour une ouverture en juin 2025. “La station thermale de Roquebillière fait partie des pôles d’activités 4 saisons de ce territoire et enrichit les autres offres gérées par le syndicat (Station de la Colmiane, Boréon-Parc Alpha, Vesùbia Mountain Park, bassin de baignade de Roquebillière, station du Turini, fort de Rimplas, via ferrata de Lantosque)” est-il rappelé dans un communiqué.