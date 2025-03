Colloque à Antibes : le rôle social et les enjeux des piscines publiques

Le 28e colloque national de "La Piscine de Demain" se tiendra à Antibes-Juan-les-Pins le 7 décembre de 8 à 16 heures aux Espaces du Fort Carré (67 avenue du 11 novembre) et, réunira plus de 300 élus et professionnels du domaine des piscines publiques. Axé sur le thème du rôle social et des enjeux sociétaux des piscines publiques en France, l'événement abordera divers aspects tels que la prévention des noyades, l'apprentissage de la natation, le sport-loisir, la compétition, le bien-être et l'aquathérapie. Le colloque offre aux élus l'opportunité de découvrir des solutions innovantes pour la construction, la réhabilitation ou l'optimisation des piscines municipales adaptées à leur territoire. Une visite guidée du stade nautique Jean Bunoz à Antibes, récemment modernisé, est également prévue au programme.

Le stade nautique Jean Bunoz, dont la réhabilitation est présentée comme une référence exemplaire en France, illustre la nécessité de moderniser les piscines publiques pour répondre aux attentes des usagers tout en maîtrisant les coûts énergétiques. Inauguré en 1976, le stade nautique a fait l'objet d'un projet de réhabilitation en 2018, intégrant des solutions écoénergétiques, des équipements performants, et une conception respectant les normes du label Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) niveau Argent. Cette initiative montre comment les collectivités cherchent des solutions durables pour maintenir leurs installations aquatiques tout en limitant leur impact environnemental.