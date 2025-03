Colloque “Esprit Laffitte” à Sophia : “10 ans pour sauver l'humanité?”

“10 ans pour sauver l'humanité ?” : c’est le thème du colloque “Esprit Laffitte” que l’association “Les Amis de la Fondation Sophia Antipolis” organise le vendredi 7 juin de 8h30 à 18h30 à Mines ParisTech Sophia. En partenariat avec le Centre Scientifique de Monaco, cette journée pluridisciplinaire sera consacrée à l'information et à la recherche de solutions face aux trois grandes crises mondiales intriquées, celle du climat, celle de la biodiversité et celle de la pollution. Selon la vision de “fertilisation croisée”, un panel de scientifiques, philosophes, artistes, économistes et entrepreneurs, sera réuni autour de ces enjeux climats, océans et humanité auxquels nous avons à faire face. Un focus particulier est mis sur les impacts de ces crises sur les océans et la Méditerranée.

Le programme est bâti autour de quatre temps forts, suivi d’un cocktail final :

Climat et Océans (crise climatique),

Biodiversité et Océans (crise de la biodiversité),

Pollution et Océans (crise de la pollution),

Humanité et Océans (crise humanitaire globale).

Gratuit sur inscription