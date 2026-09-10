Columbus Café a ouvert le 9 septembre sa cinquième boutique niçoise, place de la Gare du Sud, dans le quartier Libération. D'une surface de 140 m², l'établissement compte 70 places assises, dont 30 en terrasse, et sera ouvert tous les jours de 7h à 19h. Le projet est porté par Sullivan Alexandre, entrepreneur multi-franchisé déjà à la tête du Columbus Café de la Galerie Le Ray, pour qui "le commerce doit s'inscrire pleinement dans la vie de son quartier" : l'ambition est de "créer un véritable lieu de vie, où les habitants, les étudiants et les visiteurs du quartier auront plaisir à se retrouver tout au long de la journée".

Cette ouverture s'inscrit dans un second semestre 2026 particulièrement dynamique pour l'enseigne, qui prévoit six nouvelles boutiques entre septembre et octobre, dont une quarantaine déjà implantées dans le Sud-Est, territoire le plus actif du réseau. "Cette ouverture démontre une nouvelle fois le dynamisme du réseau et l'engagement de nos baristas à proposer à nos clients les 20 meilleures minutes de leur journée", a déclaré Frédéric Pastur, directeur général de Columbus Café.