Comment l’IA transforme le marché du travail en France

La vague des IA génératives a bien commencé à transformer le marché de l’emploi, en France comme partout ailleurs dans le monde. La deuxième édition du Baromètre mondial de l’emploi en IA 2025 publié par le cabinet de conseil et d’audit PwC (près d'un milliard d'offres d'emploi dans plus de 15 pays ont été examinées) le montre. Elle fait plusieurs constats . En premier lieu, une hausse de 273 % des offres d’emploi en France dans les secteurs les plus exposés à l’IA. (Dessin JaanaXIA)

La productivité augmente dans les secteurs exposés à l'IA

Entre 2019 et 2024, soit en six ans, comptabilise PwC, les offres sont passées de 21.000 à 166.000. Second constat : parallèlement, il a été relevé jusqu’à 56 % d’écart salarial en moyenne pour les emplois dans le monde qui requièrent des compétences en IA par rapport à des emplois similaires sans exigence d’IA. Un écart qui a plus que doublé en un an (25 % en 2023).

Autre chiffre avancé par l’étude, les secteurs les plus exposés à l’IA dans le monde affichent une croissance du chiffre d’affaires par salarié trois fois plus rapide (27 %) que ceux moins exposés (9 %). Le rapport montre aussi qu’entre 2018 et 2024, la productivité du travail dans le monde a été multipliée par quatre dans les secteurs les plus exposés à l’IA — comme les services financiers ou le développement logiciel — passant de 7 % à 27 %. À l’inverse, dans les secteurs moins exposés à l’IA, tels que l’hôtellerie ou l’extraction minière, la productivité a stagné, passant de 10 % à 9 %.

La France 1er pays européen pour les offres d'emplois augmentés à l'IA

En France, la demande en compétences évolue rapidement. Le nombre d’offres d’emploi dans les métiers les plus exposés à l’IA — qu’ils soient automatisés ou augmentés — a été multiplié par huit sur la même période. Au vu des tendances relevées, PwC en déduit que l’adoption de l’IA s’accompagne d’une montée en compétences, d’une valorisation salariale et d’une croissance nette de l’emploi, même dans les professions les plus automatisées. La France, note par ailleurs le cabinet, se démarque des autres pays : avec 166.000 offres d’emploi publiées en 2024, elle devient ainsi le premier pays européen en volume d’offres d’emploi requérant des compétences en IA.

Pour Philippe Trouchaud, Chief Technology & Products Officer, PwC France et Maghreb, "l’IA transforme l’économie et le marché du travail à l’échelle mondiale. Loin de détruire de l’emploi, elle en redéfinit les contours et en accroît la valeur. L’emploi progresse dans la plupart des métiers exposés à l’IA. Pour en tirer parti, les entreprises doivent investir dans les compétences : recruter sur les savoir-faire, former en continu, et équiper les salariés. L’IA démocratise l’expertise et permet à chacun d’avoir un impact démultiplié. Aucun secteur ne sera épargné : agir dès maintenant est essentiel.”

Un effet globalement positif

Contrairement aux craintes souvent exprimées, le rapport ne montre ni destruction massive d’emplois ni chute des salaires. En France, comme dans le reste du monde, l’IA redessine l’emploi de manière significative, avec un effet globalement positif conclut PwC. L’emploi progresse dans presque toutes les catégories de métiers exposés à l’IA, même les plus automatisés mais avec une augmentation plus rapides pour les emplois “augmentés” par l’IA.