Comment Orange s'engage contre le cyberharcèlement scolaire

A l’occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, le 7 novembre dernier, Orange a mis en lumière les initiatives qu’il mène ou soutient pour sensibiliser et protéger les jeunes face au harcèlement, notamment en ligne. Selon un baromètre de l’association E-enfance/3018, 36 % des jeunes de 6 à 18 ans ont déjà été confrontés au cyberharcèlement, et 90 % des parents demandent des actions concrètes. Parmi les initiatives engagées, des ateliers éducatifs, comme l’escape game “Les Magiciens du numérique“ et des sessions sur les “Fake News”, sensibilisent collégiens et lycéens aux usages responsables des technologies. Par ailleurs, des Safe Zones ont été mises en place sur des plateformes de jeux vidéo populaires, comme Fortnite et Roblox, pour offrir des espaces de sensibilisation et de protection contre le cyberharcèlement.

Des actions pour soutenir les parents ont également été mises en place. Elles incluent un contrôle parental gratuit et des ressources pédagogiques disponibles sur le site “Bien vivre le digital”, qui propose des conseils pratiques et des ateliers sur la protection en ligne des enfants. Ligne nationale dédiée aux victimes de violences numériques et de harcèlement, le numéro 3018, géré par l’association E-Enfance, offre un soutien aux jeunes, parents et professionnels. Partenaire de ces initiatives, Orange contribue à ces efforts par des soutiens technologiques, des ateliers éducatifs et la promotion d’un usage numérique sécurisé et responsable.