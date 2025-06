Commerce : top départ pour les soldes dans les AM et à Monaco

Même si elles ne sont plus ce qu'elles étaient, les périodes de soldes d'été ou d'hiver restent des temps forts. Cette année, nouveauté, le début des soldes d'été dans les Alpes-Maritimes, comme par ailleurs dans les Pyrénées Orientales ne sont plus décalées par rapport aux dates nationales. Le coup d'envoi, comme partout en France hors Corse et territoires d'outre-mer, sera donné demain, mercredi 25 juin, 8 heures. La clôture se fera le 22 juillet au soir.

Monaco de son côté n'ouvrira pas cette année en avance. Dans la Principauté, l'ouverture se fait le dernier mercredi de juin sauf si celui-ci intervient après le 28 du mois. Ce n'est pas le cas cette année, donc top départ également demain mercredi.