La communauté m-Tourisme ajoute e-Travel dans son nom

La communauté m-Tourisme, active depuis 15 ans dans la promotion des technologies numériques au service du tourisme et du voyage, se renomme désormais “m-Tourisme & e-Travel” pour mieux refléter cette complémentarité entre les deux secteurs. L’économie touristique azuréenne est-il expliqué, bénéficie largement des infrastructures de transport (aéroport, gares, ports) et du rôle essentiel des technologies numériques pour informer et orienter les voyageurs.

À Sophia Antipolis, la présence de leaders du transport comme Amadeus et de startups innovantes dans le domaine du voyage comme Travel Planet, contribue au développement de cet écosystème. Avec l’appui de la CCI Nice Côte d’Azur et d’institutionnels dont Côte d’Azur France Tourisme, la communauté organisera divers événements (petits-déjeuners, afterworks, business lunchs) pour renforcer les synergies entre hôtellerie, agences de voyage et entreprises azuréennes spécialisées dans le numérique. Tourisme et voyage désormais réunis aussi dans le nom.