Communication : tequilarapido devient Dusens Group

Ne cherchez plus tequilarapido, le groupe de conseil en communication qui a grandi à Nice à partir de son fief de la place Garibaldi. Il vient de changer de nom. A l’occasion de son 35ème anniversaire, tequilarapido est devenu Dusens Group. Il réunit ainsi, sous une marque unique, ses 5 entités et ses 240 collaborateurs présents en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Une consolidation qui porte de nouvelles ambitions autour de ses cinq expertises : Conseil, Branding, Digital, Growth, Innovation. (Photo DR : création de la Social room groupe pour Orange).

Un modèle de conseil qui décloisonne les communications

“Notre nouveau nom symbolise trois convictions qui fondent notre vision et notre différenciation pour le métier de conseil en communication” explique Toufik Lerari, fodnateur et président de Dusens Group. Il s’agit de “faire de l’engagement des parties prenantes de nos clients un levier prioritaire de croissance, de maintenir notre vivacité entrepreneuriale pour rester agile et avant-gardiste dans l’accompagnement des enjeux stratégiques de nos clients, et enfin de renforcer notre sens de l’ouverture à travers nos partenariats avec le monde académique, scientifique et associatif pour enrichir continuellement nos savoir-faire et l’innovation.”

En s'appuyant sur des collaborations multisectorielles avec des entreprises d’envergure internationale (ENGIE, Renault Group, Nexans, Vinci, Bouygues, BNP Paribas…), Dusens Group entend ainsi renforcer un modèle de conseil qui décloisonne les communications (corporate, commerciale et interne) pour gagner en cohérence et servir avec plus de persistance et d’efficacité les enjeux stratégiques de ses clients.

Face à l'amplification exponentielle d'informations, dispositifs et campagnes

“L’amplification exponentielle d’informations, dispositifs et campagnes est une complexité qui augmente les coûts pour l’entreprise sans augmenter la valeur pour ses parties-prenantes. Pour nos clients, notre modèle centré sur l’innovation digitale et l’engagement des parties-prenantes apporte plus d’agilité et de solutions face aux transformations de marchés et d’usages” précise Iris Bensimon, Directrice des stratégies.

Fondée en 1989, pionnière dans le conseil en communication digitale, l’agence s’est distinguée en Europe par l’accompagnement d’entreprises et de marques prestigieuses dans leurs projets de développement et de transformation stratégique. Elle a su prendre le tournant des grandes évolutions du numérique avec la vague internet et a commencé à s’inscrire à l’international en 2009 avec la création d'Allégorie en Algérie et un élargissement de son champ d’expertises (Publicité, achat média, production et études marketing), faisant d'Allégorie le premier groupe de communication intégré en Afrique du Nord. Nouvelle étape marquante en 2023 avec l’ouverture de Dusens Advisory aux Émirats Arabes Unis qui a renforcé un ancrage et un positionnement sur le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Europe.

Les défis de la communication corporate

À noter dans l’agenda du nouveau Dusens Group : un événement spécial à Paris, le 15 octobre 2024 pour dévoiler les résultats de son étude sur les défis de la communication corporate. Cette analyse, menée avec la participation de leaders d'industrie, mettra en lumière les nouvelles stratégies de communication corporate au service des transformations business des entreprises. L’occasion pour le groupe de continuer à s’adapter, comme il le fait depuis 35 ans, à la transformation si rapide du monde numérique.