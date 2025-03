Compétition immersive à Cannes : les nouvelles formes de la narration

Première édition et premier lauréat pour la “Compétition Immersive”. Pour cette nouvelle compétition, qui met en lumière une autre forme d’art s'appuyant en partie sur l’héritage du cinéma, le Festival a proposé au Cinéum, à Cannes La Bocca, une “Compétition Immersive compétitive” incluant des installations de réalité virtuelle collectives, des expériences de réalité mixte, ainsi que des œuvres de vidéo mapping et holographiques. Organisée avec le soutien du CNC, cette nouvelle compétition présente du 15 au 24 mai une sélection de huit projets. L’occasion de montrer une pluralité de technologies et de techniques et d’ouvrir la voie aux nouvelles formes de narration.(Photo DR).

Ce n’est pas la première fois que le Festival de Cannes s’intéresse aux œuvres immersives. En 2017, Carne y Arena d’Alejandro González Iñárritu avait été présenté en Sélection officielle. Avec succès. Sept ans après, l’art immersif est plus mature. C’est ce qu’ont montré les 8 oeuvres en compétition et tout particulièrement le premier lauréat “immersif” : “Noire”, créé par Tania de Montaigne, Stéphane Foenkinos, Pierre-Alain Giraud. Il s’agit d’une plongée dans l’Amérique ségrégationniste des années 50 inspirée de l’histoire, magnifiée en réalité augmentée, de Claudette Colvin, une frêle lycéenne de 15 ans qui a eu le courage de dire “non” à une femme blanche qui exigeait son siège. Une lycéenne noire qui venait d’étudier la Constitution et se savait dans son droit.

La sélection de cette Compétition Immersive est accessible aux festivaliers et aux accrédités du Marché du Film pendant toute la durée du festival, sous la forme d’une exposition de 1300 mètres carrés au Cineum, ainsi qu’au Campus Georges Méliès tout proche, spécialisé dans les écritures créatives et les métiers de l’image. Pour la première édition, plus de 3000 billets ont été réservés par les festivaliers. Cet événement donnait aussi l’occasion pour la Mairie de Cannes d’annoncer le lancement de son programme “Cannes Immersive”, parrainé par l’artiste Jean-Michel Jarre, avec le soutien du CNC. Voué à “être un hub mondial dédié aux créations immersives et au nouveau territoire artistique de l’Intelligence Artificielle (IA) “, Cannes Immersive intégrera une offre culturelle immersive aux événements cannois et créera un lieu immersif pérenne afin d’exposer le meilleur de la création immersive et générée par l’IA. Le cinéma augmenté en marche à Cannes.