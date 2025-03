Compta : le groupe niçois Ruff & Associés remet un pied à Fréjus

Acteur de référence dans l’expertise comptable et le conseil, le groupe niçois Ruff & Associés, remet un pied à Fréjus dans le Var avec l’acquisition du cabinet Jean-François Linck. Créé dans les années 1950 et repris en 1986 par Jean-François Linck, celui-ci s’est imposé comme un partenaire de confiance pour les entreprises locales. Il aligne 40 ans d’expérience, repose sur une équipe de 5 collaborateurs qualifiés et accompagne une centaine de clients. (Photo DR : l'équipe de Fréjus avec de gauche à droite, Andy Rivals, Jean-François Linck, Véronique Linck, Jacques Annani)

Cette acquisition représente une étape clé pour Ruff & Associés, qui, depuis son installation à Nice en 1972, a essaimé sur toute la Côte d’Azur. Il compte aujourd’hui 90 collaborateurs hautement qualifiés et 7 associés répartis dans ses 6 sites azuréens. En renforçant sa présence sur le bassin varois, il confirme son rôle parmi les leaders régionaux du secteur.

Après plusieurs années d'absence dans le bassin fréjusien, il a ainsi choisi de revenir sur le marché dynamique de Fréjus. Ce rapprochement avec le cabinet Linck, lui permet d’étendre notre réseau dans le Var et les Alpes-Maritimes, où il est déjà présent à Nice, Sophia Antipolis, Mouans-Sartoux, Cannes et Le Cannet-des-Maures.

La gestion de cette nouvelle entité sera assurée par Andy Rivals, associé du site du Cannet-des-Maures, et Jacques Annani, associé de Sophia Antipolis et Mouans Sartoux. Leurs expériences et leurs connaissances du territoire garantiront une transition harmonieuse pour les clients et les équipes.

Cette intégration signe d’autre part l’entrée du cabinet fréjusien dans une nouvelle ère numérique. Ruff & Associés accompagnera cette transformation grâce à des outils tels que Pennylane, une solution alliant production comptable et gestion financière collaborative, et Silae, dédiée à la gestion de la paie et des ressources humaines.