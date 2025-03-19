Concours BCE 2025 : SKEMA bat son record d’attractivité

Pour la sixième année consécutive, SKEMA Business School confirme son statut d'école la plus demandée par les étudiants de classes préparatoires au concours de la Banque Commune d'Épreuves (BCE). En séduisant 8.155 candidats, elle affiche un taux de sélection record de 86,43 % des préparationnaires au concours (contre 84,9% l’an dernier), établissant même un record absolu depuis 2022. Cette année-là, l’école avait franchi pour la première fois la barre des 8.000 candidats, avec 8141 inscriptions. En 2025, plus dans le détail, 7.491 candidats proviennent des prépas économiques et 664 des classes préparatoires littéraires, soit le total de 8155 candidats.

SKEMA enregistre également une progression significative sur les deux principaux profils de préparationnaires. L'école affiche une augmentation de 10,1 % des candidatures issues des classes prépas économiques et une hausse de 5,4 % des classes prépas littéraires. De plus, les candidats boursiers sont de plus en plus nombreux à faire confiance à SKEMA, avec une croissance de 3,4 % des inscriptions via la voie économique.

"Ce qui fait la force de SKEMA, c’est cette liberté unique donnée à l’étudiant : celle de pouvoir combiner à sa guise lieux d’études sur cinq continents, disciplines, programmes et expériences professionnelles pour façonner un parcours véritablement sur mesure. Une approche novatrice qui distingue SKEMA dans le paysage éducatif”, soulignent Patrice Houdayer, directeur des affaires académiques et de l'International et Sylvie Jean, nouvelle directrice du Programme Grande École.