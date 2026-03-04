Concours BCE 2026 : SKEMA confirme sa place d’école la plus convoitée

SKEMA Business School confirme, au concours BCE 2026, un niveau d’attractivité rare dans un environnement très concurrentiel. Sur les 9.506 candidats de classes préparatoires inscrits à la Banque Commune d’Épreuves, 8.301 ont choisi de présenter l’école cette année, contre 8.155 en 2025, soit une hausse de +1,8 %. Un volume qui place SKEMA en tête des écoles les plus demandées et prolonge une série désormais historique : l’établissement est l’école la plus choisie par les préparationnaires pour la septième année consécutive. (Photo DR).

Dans le détail, SKEMA affiche des scores élevés dans toutes les grandes voies ECG (prépa économique et commerciale générale), signe d’une attractivité transversale. L’école rassemble 2.401 candidats en ECG Appli-ESH, 1.820 en ECG Appro-HGG, 1.485 en ECG Appli-HGG et 1.011 en ECG Appro-ESH. Ces résultats illustrent sa capacité à séduire aussi bien les profils à dominante quantitative que ceux marqués par l’économie, l’histoire-géopolitique et l’international, à l’heure où les mathématiques appliquées attirent une majorité de candidats au plan national.

Au-delà de la voie ECG, SKEMA consolide également sa présence auprès d’autres profils : 1.025 candidats issus de la voie technologique et 559 des filières littéraires (BEL/B/L). L’école souligne par ailleurs une diversité sociale marquée, avec 2 195 candidats boursiers. “Les chiffres 2026 confirment que les étudiants recherchent une école capable de les préparer à un monde complexe et technologiquement transformé” ont commenté Patrice Houdayer, directeur des affaires académiques et de l’international, et Sylvie Jean, directrice du Programme Grande École. “La structuration du PGE autour de parcours personnalisables, l’intégration des enjeux contemporains que sont l’IA, la durabilité et la géopolitique ainsi que la force de notre modèle multi-campus constituent des atouts décisifs”.