Conférence ETSI AI à Sophia : la normalisation pour partager l’intelligence

Installé à Sophia Antipolis, l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute), père du GSM, a joué par la standardisation un rôle fondamental dans l’essor mondial de la téléphonie mobile. Il compte bien jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle révolution qui s’annonce à travers les fantastiques progrès de l’Intelligence Artificielle. Juste avant la tenue à Cannes du WAICF (World Artificial Intelligence Cannes Festival), l’ETSI a organisé du 5 au 7 février, à son siège de Sophia Antipolis, une conférence sur le thème de “Partager l’Intelligence”. L’occasion de mettre en évidence l'importance cruciale de la normalisation dans le secteur de l'IA, considérée comme un pilier de la transformation numérique de l'industrie des TIC. (Photo DR).

De l'IA générative aux méthodes d'IA

L'événement a réuni près de 200 participants (experts en IA de divers horizons, notamment des agences gouvernementales, des organismes de normalisation, du monde universitaire, et de l'industrie) issus de plus de 25 pays. Il a permis de discuter de l'état actuel de l'IA et de son potentiel à révolutionner un large éventail de produits et services numériques, tout en soulignant le rôle de la normalisation pour soutenir le développement d'un marché robuste d'applications et services d'IA sûrs et conformes aux législations.

Les discussions durant la conférence ont couvert une variété de sujets, allant de l'IA générative et les méthodes d'IA, jusqu'aux efforts de normalisation et la réglementation de l'IA dans différentes régions du monde. Le premier jour s'est concentré sur les technologies d'IA et les initiatives de normalisation, tandis que le deuxième jour s'est porté sur l'utilisation de l'IA pour améliorer la cybersécurité et l'efficacité des réseaux de communication. Les sessions ont également exploré les applications potentielles de l'IA dans des secteurs clés comme la santé, la gestion de l'espace aérien, les transports intelligents et l'automatisation industrielle, mettant en lumière l'importance là aussi de la normalisation pour faciliter l'intégration de l'IA dans ces domaines.

Le troisième jour de la conférence s'est attaché à des thèmes tels que l'utilisation de l'IA pour la gouvernance d'entreprise, la prise de décision éthique, les défis de la durabilité et les dernières tendances en matière de technologie et de normalisation de l'IA. Une table ronde impliquant divers groupes techniques de l'ETSI a conclu l'événement, en mettant en avant les activités en cours et futures liées à la normalisation de l'IA. En outre, pendant les pauses, les participants ont eu l'opportunité de découvrir plus de 20 démonstrations sur les innovations récentes dans le domaine de l'IA/ML (Intelligence Artificielle et Machine Learning) appliquées aux systèmes et applications TIC.

Une approche distribuée des activités de normalisation relatives à l'IA

“L'IA/ML a déjà un effet transformateur dans des secteurs allant de la finance et de la fabrication aux télécommunications et aux transports", a rappelé Markus Mueck, président du conseil d'administration de l'ETSI et président du groupe de coordination opérationnelle sur l'IA (OCG AI). "Dans ce domaine qui évolue rapidement, il est essentiel que les efforts de normalisation de l'ETSI et d'autres OEN (Organismes Européens de Normalisation) soutiennent la mise en œuvre opportune d'une réglementation sur l'IA qui profite au marché mondial de l'IA”.

“En tant qu'OEN officiel, l'ETSI propose toute une série de normes et en prépare d'autres pour la mise en œuvre de la loi européenne sur l'IA”. L’Institut est convaincu que l'intelligence artificielle aura un impact sur presque tous les aspects des futurs systèmes TIC. Il met donc en œuvre une approche distribuée des activités de normalisation relatives à l'IA, avec 14 comités techniques (TC) et groupes de spécification industrielle (ISG) au sein de l'ETSI qui travaillent actuellement sur des sujets liés à l'IA.