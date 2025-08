Conférence-événement du CJD à Nice : Cyril Dion face à l'urgence climatique

Passer à l’action face à l’urgence climatique : c’est ce que cherche à faire le CJD de Nice (Centre des jeunes Dirigeants) en accueillant Cyril Dion. Le réalisateur des célèbres films documentaires Demain (2015) et Animal (2021) donnera le 4 mai à 18 heures au Parc Phoenix une conférence-événement sur le thème “D’un monde à l’autre”. Avec le péril écologique, nous arrivons au bout d'un modèle. Mais quelle nouvelle société inventer ? A partir de quelle vision et de quel récit du monde ? Autant de questions pour lesquelles Cyril Dion a ouvert des pistes. La conférence sera suivie d’un cocktail dinatoire (participation 65€), ouverte à tous (particuliers et entreprises) sur réservation : https://loom.ly/0nmNtj0 .

Cyril Dion est bien connu dans le monde de l'écologie. Auteur et militant multi-récompensé, plébiscité par la critique et le grand public (plus d’1,1 million d’entrées), en France et dans le monde, il est aussi co-fondateur de l’ONG “Les Colibris” avec Pierre Rabhi, qu’il dirige jusqu’en 2013. Cofondateur du magazine Kaizen (“changer pour le mieux”) et de la collection “Domaine du Possible” aux Editions Actes Sud, il a su interpeller à l’international sur l’urgence climatique et surtout proposer des pistes d’actions concrètes pour transformer le monde. Un profil qui colle bien avec les convictions du CJD et son rôle de force de propositions concrètes face aux grands enjeux sociétaux.