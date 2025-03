Conférence IFIP IoT à Sophia : les dernières avancées de l’Internet des Objets

Un événement international majeur consacré aux avancées de l’Internet des Objets (IoT ou IdO en français) à Sophia Antipolis : c’est ainsi qu'est présentée la conférence IFIP IoT 2024 sur l’Internet des Objets qui se tiendra sur le Campus SophiaTech du 6 au 8 novembre. Ce rendez-vous international rassemble les chercheurs, ingénieurs, industriels et experts d’Europe et d’Amérique du Nord pour explorer les dernières innovations et les défis émergents dans le domaine de l’IoT. Il s’agit de sa 7ème édition. Placée sous l’égide de l’International Federation for Information Processing (IFIP), elle est organisée par Université Côte d'Azur, avec ses laboratoires I3S et Polytech’Lab, ainsi que l'école d'ingénieurs Polytech Nice Sophia. (Photo DR).

Les sujets abordés sont à la fois techniques et sociétaux. Ils vont des protocoles de réseaux de communication et des systèmes embarqués jusqu’à l'analyse de données et les algorithmes d'apprentissage automatique, en passant par les aspects sociaux, juridiques, éthiques et économiques. Tous ces aspects concernent une large gamme de services dans des domaines tels que la santé en ligne, la mobilité, l'énergie, la fabrication, les villes intelligentes et l'agriculture, pour n'en citer que quelques-uns. Le déploiement de l'IdO doit notamment tenir compte de la sécurité, de la confidentialité et des aspects sociaux de la mise en réseau, autant de questions qui doivent être étudiées en détail pour garantir une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs.

La programmation de l’événement comprend des sessions plénières, des présentations techniques, des ateliers spécialisés, et des tables rondes. L’inscription est ouverte aux professionnels de tous horizons, qu’ils soient issus du monde académique, industriel, ou gouvernemental