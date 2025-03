Congrès des Epl à Cannes : l'économie mixte locale met le cap sur 2030

La Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl) organise le Congrès et salon des Epl à Cannes du 12 au 14 décembre au Palais des festivals de Cannes. Durant ces trois jours dédiés à l’économie mixte locale, seront abordés de nombreux thèmes centraux pour les Epl et les collectivités : réindustrialisation, transition écologique et énergétique, ressource en eau, tourisme, culture, logement…

Ce congrès, sur le thème central de "Libérez le potentiel de vos territoires", ouvrira aussi sur 2030 alors qu'une réflexion en profondeur a été engagée afin d’anticiper, de mieux accompagner les évolutions de l’économie mixte locale et de répondre aux besoins de ses adhérents. Ce travail, qui se poursuivra jusqu’au début de l’année 2024, devrait pour la fédération conforter la dynamique des Epl et répondre aux défis des transitions démographique, sociale et environnementale auxquelles les collectivités font face.