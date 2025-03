Congrès du CEPIC à Juan : l’authenticité des images à l’ère de l’IA

“L’authenticité à l’ère de l’IA” : c’est le thème du congrès du CEPIC (Centre of the Picture Industrie) qui s’installe au Palais des Congrès de Juan-les-Pins du 15 au 17 mai prochain, à deux pas du Festival du film de Cannes. On y retrouvera tous les grands du secteur de l’image et des banques d’images (Shutterstock, Imago, Google, Wirestock, Imagtag, IQplug…) sur des thèmes comme l’authenticité de l’information, la protection de la propriété intellectuelle, la monétisation des contenus à l’âge de l’IA, l’utilisation éthique de l’IA, les biais dans les modèles d’IA, la violation du droit d'auteur pour les images entraînées pour l'IA générative...Autant de questions brulantes aujourd'hui pour toute l'industrie de l'image.