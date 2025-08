Congrès : le Datacloud Global Congress fait le choix de Cannes

Un nouveau congrès autour des nouvelles technologies pour le Palais des Festivals de Cannes : le Datacloud Global Congress fait de la capitale du cinéma son nouveau lieu d’accueil avec une première édition cannoise qui aura lieu l’an prochain du 4 au 6 juin 2024. Datacloud Global Congress est la première plateforme de rencontre pour les cadres, les décideurs et les investisseurs qui stimulent le développement de l'infrastructure numérique à l'échelle mondiale. Réputé pour être le lieu des transactions, l'événement rassemble plus de 2.500 dirigeants de plus de 50 pays dans les secteurs des centres de données, du cloud, de la périphérie, de l'infrastructure et de l'IA pour des conversations critiques, des réunions, du réseautage et une cérémonie de remise des prix spectaculaire.

“Avec World Artificial Intelligence Cannes Festival qui connaît un succès grandissant, le IT & Cybersecurity Meetings qui a lieu depuis plusieurs éditions, et désormais le Datacloud Global Congress, Cannes s’inscrit comme la destination incontournable dans le secteur des nouvelles technologies”, s’est réjoui David Lisnard, Maire de Cannes et Président de l'Association des Maires de France.