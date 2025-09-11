Congrès à Mandelieu : le nouvel eldorado du tourisme sportif

Pour la première fois, le Congrès International du Tourisme Sportif se tiendra à Mandelieu, les 13 et 14 octobre au Centre Expo Congrès, une ville qui s'est beaucoup investie dans ce domaine. Organisé par la rédaction de sport-guide.com avec le parrainage de l'Union des entreprises du sport et du cycle, il réunira experts, institutions et professionnels pour deux jours de conférences et d’échanges sur le thème “Comment anticiper et s’adapter pour répondre aux attentes des touristes sportifs ?”.

Le congrès explorera ainsi l’une des tendances les plus prometteuses du tourisme de demain : l’alliance entre pratiques sportives dynamiques, hébergements adaptés, offres culinaires sur mesure et gestion responsable des espaces naturels. Son ambition ? Fournir aux participants une perspective avant-gardiste et des outils concrets pour satisfaire la demande croissante des voyageurs sportifs. En partageant des cas d’étude inspirants, il vise à forger des partenariats solides entre territoires, entreprises et institutions, afin de bâtir un écosystème touristique sportif innovant et durable.