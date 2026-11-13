Conjoncture PACA : l’économie résiste, mais la confiance des dirigeants décroche

La 9e réunion du Club de la Conjoncture Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui associe CCI, CMA, Chambre d’agriculture, Banque de France, Urssaf, France Travail, DREETS et DRFIP, dresse un constat contrasté. Sur un an à fin juin, les TPE-PME régionales ont réalisé 207 milliards d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 1,7 % contre 1,3 % au niveau national. L’emploi privé reste stable avec plus de 1,5 million de salariés, alors qu’il recule de 0,3 % en France, et les Alpes-Maritimes et le Var affichent une progression de 0,7 % de leurs effectifs. Mais la résilience atteint ses limites : 36 % des entreprises interrogées par les CCI voient leurs carnets de commandes reculer, 43 % leur trésorerie baisser, et 35 % envisagent de réduire leurs investissements. Seuls 46 % des dirigeants se déclarent confiants pour leur entreprise, le plus bas niveau jamais relevé par le baromètre des CCI, et ce taux tombe à 10,4 % pour l’économie française et mondiale. Dans l’artisanat, 43 % des entreprises déclarent une baisse d’activité au premier semestre, même si 88 % prévoient de maintenir ou d’augmenter leurs effectifs.

Le Club est aussi revenu sur les violences urbaines du 17 octobre, qui ont touché plus de 500 commerces à Marseille ainsi qu’à Nice, Toulon et Avignon, et sur les intempéries des 19 et 20 octobre, qui ont affecté plus de 160 entreprises. Au-delà de l’urgence, ses membres appellent à la vigilance sur la durée face aux pertes d’exploitation, à l’approche des fêtes. Ils rappellent que les dispositifs de prévention des difficultés sont gratuits et confidentiels, et regrettent que trop de dirigeants hésitent à se signaler. Transmission d’entreprises, renouvellement des générations, orientation et réorientation des jeunes figurent parmi les chantiers prioritaires. Des motifs d’espoir subsistent toutefois : électronique et optique, aéronautique, défense hors armement, agroalimentaire, cosmétique et éolien en mer devraient tirer l’économie régionale et irriguer le tissu des TPE-PME.