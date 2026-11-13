Conjoncture PACA : l’économie résiste, mais la confiance des dirigeants décroche
Réuni le 10 novembre à Marseille, le Club de la Conjoncture régional constate un niveau de confiance historiquement bas chez les chefs d’entreprise, malgré des indicateurs qui restent pour l'instant meilleurs qu’au niveau national.
La 9e réunion du Club de la Conjoncture Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui associe CCI, CMA, Chambre d’agriculture, Banque de France, Urssaf, France Travail, DREETS et DRFIP, dresse un constat contrasté. Sur un an à fin juin, les TPE-PME régionales ont réalisé 207 milliards d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 1,7 % contre 1,3 % au niveau national. L’emploi privé reste stable avec plus de 1,5 million de salariés, alors qu’il recule de 0,3 % en France, et les Alpes-Maritimes et le Var affichent une progression de 0,7 % de leurs effectifs. Mais la résilience atteint ses limites : 36 % des entreprises interrogées par les CCI voient leurs carnets de commandes reculer, 43 % leur trésorerie baisser, et 35 % envisagent de réduire leurs investissements. Seuls 46 % des dirigeants se déclarent confiants pour leur entreprise, le plus bas niveau jamais relevé par le baromètre des CCI, et ce taux tombe à 10,4 % pour l’économie française et mondiale. Dans l’artisanat, 43 % des entreprises déclarent une baisse d’activité au premier semestre, même si 88 % prévoient de maintenir ou d’augmenter leurs effectifs.
Le Club est aussi revenu sur les violences urbaines du 17 octobre, qui ont touché plus de 500 commerces à Marseille ainsi qu’à Nice, Toulon et Avignon, et sur les intempéries des 19 et 20 octobre, qui ont affecté plus de 160 entreprises. Au-delà de l’urgence, ses membres appellent à la vigilance sur la durée face aux pertes d’exploitation, à l’approche des fêtes. Ils rappellent que les dispositifs de prévention des difficultés sont gratuits et confidentiels, et regrettent que trop de dirigeants hésitent à se signaler. Transmission d’entreprises, renouvellement des générations, orientation et réorientation des jeunes figurent parmi les chantiers prioritaires. Des motifs d’espoir subsistent toutefois : électronique et optique, aéronautique, défense hors armement, agroalimentaire, cosmétique et éolien en mer devraient tirer l’économie régionale et irriguer le tissu des TPE-PME.