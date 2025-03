Connect-Pro investit dans ISCAE, l’école de commerce de Nice

A travers une restructuration capitalistique, c’est une nouvelle étape qui s’engage pour ISCAE Education, l’école de commerce et de communication de Nice. Connect Pro (Turenne Groupe) avec son 3ème fonds d’investissement Sud Rebond et la SLP Sélection & Opportunités a accompagné aux côtés de Rodolphe Léon, un investisseur privé du secteur, les deux dirigeants de l’école, Nacera Hassani et Roger Melzer dans leur projet de développement.

Un partenaire pour un projet de développement

Avec l’ouverture de leur capital, les deux dirigeants, qui restent majoritaires, se donnent les moyens de poursuivre leurs ambitions et de répondre à une demande des étudiants. “Dans notre domaine, les écoles parisiennes se sont massivement installées à l’Arénas et au Campus des métiers, tandis que des écoles hors murs et hors sols font de l’enseignement à distance. Il était aussi difficile de poursuivre seuls,” explique Roger Melzer.

“Il est possible de se développer de deux façons : soit par croissance externe, soit en créant de nouveaux campus ex-nihilo, Nous avons donc fait le choix de Connect Pro pour cette opération de développement car ce fonds est animé par des entrepreneurs locaux et il a répondu à notre modèle basé sur la qualité de l’enseignement et sur la différenciation plutôt que sur l’industrialisation du métier. Nous ne cherchions pas un financier mais un partenaire. Ce que nous avons trouvé.”

Passer le campus de Nice de 400 à 600 étudiants par an

Repris par Nacera Hassani et Roger Melzer en 2009, ISCAE exploite aujourd’hui sur son unique campus de Nice, 3 marques d’écoles, disposant des formations RNCP de niveau 6 et 7, dispensées par 40 formateurs salariés et accompagnés par 10 collaborateurs administratifs.

Implanté au cœur du centre-ville de Nice, l’ISCAE accueille plus de 400 étudiants par an. Les élèves ont le choix, pour l’ensemble des cursus de BAC+3 à BAC+5, entre la formation initiale ou en alternance, dans différents domaines d’activités : management, communication, marketing, immobilier, finance.

“Nous avons déjà lancé un projet de développement du campus de Nice avec de nouveaux locaux boulevard Carabacel, près du palais consulaire, locaux qui viennent s’ajouter à ceux que nous occupons rue de la Liberté," poursuit Roger Melzer. "Le projet est ainsi de passer d’ici deux à trois ans, à 600 étudiants annuellement sur Nice avec l’ouverture de nouvelles formations, notamment sur les compétences autour de l’IA. Mais nous restons toujours sur de vrais formations de proximité à l’écoute des entreprises du territoire.”

Des développements en région PACA et en Corse

“Nous envisageons également des développements en région PACA et en Corse, soit par rachat, soit par création d’une nouvelle école. Nous croyons à l’identité locale et à l’adaptation au marché local. De par son implantation et ses compétences, Connect Pro nous aidera dans cette recherche de solutions”.

Pour Rémy Garello, Directeur Général de Connect Pro, “cet investissement au cœur de l’écosystème économique local s’inscrit complètement dans notre stratégie de soutien aux pépites de notre territoire. ISCAE dispose de solides atouts pour poursuivre son développement avec des formations reconnues ainsi que des équipes pédagogiques expérimentées.” Le montant de l’investissement, quant à lui, n’a pas été dévoilé.