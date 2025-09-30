Conseil municipal à Nice : les subventions aux associations à l’ordre du jour

La dénomination du parvis du futur Hôtel des Polices, qui fait polémique depuis hier (Christian Estrosi a décidé de l’appeler Nicolas Sarkozy) n’est en tout cas pas à l’ordre du jour du Conseil municipal qui a lieu demain mercredi 1er octobre à 9 heures 45, en Mairie principale de Nice. Il sera question tout particulièrement de décider des subventions accordées aux associations locales. Ainsi lors du conseil de demain, 26 délibérations associatives seront proposées : 206 associations bénéficieront de 1,6 millions euros et près de 330 000 € d’aides indirectes, que ce soit dans le domaine de la transition écologique, dans l’accompagnement de victimes de terrorisme, le logement, l’aide sociale, le handicap, la santé, le sport ou la culture scientifique.

A l'ordre du jour également, des questions touchant à la sécurité, à la reprise de la halle Raiberti, rue Flaminius Raiberti, également appelée Cité marchande des Docks de la Riviera ; du projet de centre culturel de la Gare du Sud (résiliation du bail emphytéotique administratif) ; d'un protocole de partenariat additionnel pour l'Ecovallée...