Contes : le projet de reconversion de l’ancienne cimenterie Lafarge dévoilé

La friche industrielle Lafarge s’apprête à connaître une nouvelle vie. Ouverte en 1867, agrandie en 1904, la cimenterie, qui a fourni tout le département, a fermé en 2021, après plus de 150 ans d’activité. Un désastre pour Contes dont il s’agissait de l’activité essentielle, mais un espoir aujourd’hui de créer une nouvelle zone d’activité importante dans un territoire qui manque cruellement de foncier pour l’industrie et l’artisanat. C’est cet espoir que porte le projet de transformation du site du Pimian que la CCI Nice Côte d’Azur a présenté hier sur le site de la cimenterie Lafarge de Contes. (Photo DR : le site de Pimian tel qu'il devrait être à la fin du projet).

Dernier grand foncier économique disponible du département, ce vaste terrain de 18 hectares, préempté par l’Établissement Public Foncier PACA puis cédé en novembre, sera aménagé par la CCI à la demande de la commune de Contes et de la Communauté de Communes des Pays des Paillons. Objectif : créer une zone d’activités économiques d’envergure, destinée à accueillir petites industries, artisans et projets innovants.

Il est ainsi prévu la construction de 35.000 m² de locaux, dont 22.000 m² dédiés aux activités industrielles, 5.000 m² pour l’artisanat et 8.000 m² pour une halle environnementale. Cette reconversion vient tourner la page industrielle du site tout en posant les bases d’un développement économique durable a expliqué le président de la CCI, Jean-Pierre Savarino, ajoutant qu’il s’agit d’un projet structurant pour l’est du département : créateur d’emplois, attractif pour les entreprises et essentiel pour l’équilibre économique de la vallée.

La dimension environnementale est mise en avant. Elle constitue l’un des marqueurs forts de l’aménagement. La CCI annonce un site exemplaire intégrant une gestion raisonnée de l’eau via trois bassins de rétention naturelle (4.000 m³ cumulés), la renaturation de 40 % du plateau avec la création du Parc de Pimian (14.000 m² de jardins en pleine terre) et des toitures végétalisées, ainsi qu’une production locale d’énergie grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des bâtiments.

Prochaine étape, la signature promesse de vente de l’EPF à la CCI, après finalisation et vote des délibérations nécessaires (CCI, intercommunalité, commune) est attendue au premier trimestre 2026. Les livraisons se feront par phases jusqu’à 2030.